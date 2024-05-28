Никабы – это не наша традиция. Мусульмане России дали отпор радикалам

У нас скорее в лицо кирпич прилететь может, чем мелкий песок.Но от кирпича никаб не спасет, даже наоборот - поспособствует.

виктор климахин

Это угроза всем народностям в мире только на руку террористам исламистам басмачам чуркам черножопым шакалам и рогоносцам Нельзя идти на поводу черножопых мигрантов басмачей исламистов они не у себя дома устанавливают сваи порядки а дома нам не дают просто убивают не глядя нас УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ МИГРАНТОВ ЧУРОК КАК ШАКАЛОВ И СОБАК БЕШЕННЫХ