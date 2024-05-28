Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • виктор климахин
    Это  угроза  всем   народностям  в  мире    только  на руку   террористам  исламистам   басмачам  чуркам  черножопым ...Никабы – это не н...
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Никабы – это не наша традиция. Мусульмане России дали отпор радикалам

Никабы – это не наша традиция. Мусульмане России дали отпор радикалам

Действительно, у рядового гражданина ассоциация с никабом только одна: печально известный Театр на Дубровке, "Норд-Ост", 2002-й год… Автор: Константин Двинский Инициатива главы Совета по правам человека при Президенте России Валерия Фадеева о запрете ношения никабов была встречена положительно среди российского патриотического сообщества.

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Комментарии
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N
Nata
У нас скорее в лицо кирпич прилететь может, чем мелкий песок.Но от кирпича никаб не спасет, даже наоборот - поспособствует.
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9 час.
виктор климахин
Это  угроза  всем   народностям  в  мире    только  на руку   террористам  исламистам   басмачам  чуркам  черножопым  шакалам    и  рогоносцам   Нельзя   идти   на  поводу   черножопых  мигрантов  басмачей  исламистов   они  не  у себя  дома    устанавливают   сваи   порядки   а  дома  нам  не  дают   просто  убивают   не глядя   нас   УБИВАТЬ   ЧЕРНОЖОПЫХ  МИГРАНТОВ  ЧУРОК  КАК  ШАКАЛОВ  И   СОБАК   БЕШЕННЫХ
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29 сек.

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