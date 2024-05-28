Действительно, у рядового гражданина ассоциация с никабом только одна: печально известный Театр на Дубровке, "Норд-Ост", 2002-й год… Автор: Константин Двинский Инициатива главы Совета по правам человека при Президенте России Валерия Фадеева о запрете ношения никабов была встречена положительно среди российского патриотического сообщества.
Никабы – это не наша традиция. Мусульмане России дали отпор радикалам
Комментарии
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N
Nata
У нас скорее в лицо кирпич прилететь может, чем мелкий песок.Но от кирпича никаб не спасет, даже наоборот - поспособствует.
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9 час.
виктор климахин
Это угроза всем народностям в мире только на руку террористам исламистам басмачам чуркам черножопым шакалам и рогоносцам Нельзя идти на поводу черножопых мигрантов басмачей исламистов они не у себя дома устанавливают сваи порядки а дома нам не дают просто убивают не глядя нас УБИВАТЬ ЧЕРНОЖОПЫХ МИГРАНТОВ ЧУРОК КАК ШАКАЛОВ И СОБАК БЕШЕННЫХ
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