Запад на это реагирует со страхом: что возглавит Россия в новом мире

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. В отличие от СССР, строившего в свое время новую мировую систему с большими издержками на ее поддержание, Россия сегодня возглавила процесс формирования нового миропорядка вместе с экономически сильными государствами и является политическим лидером нового мира.