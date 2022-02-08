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В пресс-службе РКФ заявили, что стерилизация не сможет полностью решить проблему агрессии бездомных собак

В пресс-службе РКФ заявили, что стерилизация не сможет полностью решить проблему агрессии бездомных собак

В пресс-службе Российской кинологической федерации (РКФ) утром во вторник, 8 февраля, заявили, что стерилизация не поможет полностью решить проблему нападения бродячих животных на людей.

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