«Удавшаяся песня — это чудо и загадка»: поэт Александр Бобров написал важную книгу о песенном творчестве

В издательстве «Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ вышла книга «Творцы любимых песен». Об этих замечательных людях, а также о проблемах и задачах, стоящих перед нашими песенниками, «Культура» побеседовала с автором монографии, поэтом, публицистом, членом-корреспондентом Академии поэзии Александром Бобровым.
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