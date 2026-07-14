«Удавшаяся песня — это чудо и загадка»: поэт Александр Бобров написал важную книгу о песенном творчестве

В издательстве «Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ вышла книга «Творцы любимых песен». Об этих замечательных людях, а также о проблемах и задачах, стоящих перед нашими песенниками, «Культура» побеседовала с автором монографии, поэтом, публицистом, членом-корреспондентом Академии поэзии Александром Бобровым.