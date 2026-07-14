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Газета «Культура»

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«Удавшаяся песня — это чудо и загадка»: поэт Александр Бобров написал важную книгу о песенном творчестве

«Удавшаяся песня — это чудо и загадка»: поэт Александр Бобров написал важную книгу о песенном творчестве

В издательстве «Молодая гвардия» в серии ЖЗЛ вышла книга «Творцы любимых песен». Об этих замечательных людях, а также о проблемах и задачах, стоящих перед нашими песенниками, «Культура» побеседовала с автором монографии, поэтом, публицистом, членом-корреспондентом Академии поэзии Александром Бобровым.

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