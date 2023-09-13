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Внучка Гиммлера: журналистка телеканала ZDF назвала жителей ДНР «недочеловеками»

Внучка Гиммлера: журналистка телеканала ZDF назвала жителей ДНР «недочеловеками»

Немецкая журналистка-фрилансер Анна Лолль, работающая на телеканале ZDF (вторая «кнопка» в Германии), назвала жителей Донецкой Народной Республики «недочеловеками» (Untermenschen — «унтерменшен»).

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Можно подумать, что в России таких, как эта журналистка нет.  Только почему-то их не называют &quot;фашистами&quot;, а напротив, всячески настаивают на том, что это патриоты, только &quot;испугавшиеся&quot;, (с испугу льющие грязь на страну и соотечественников). Чем лучше Пугачева и Вайкуле, открыто называющие сограждан &quot;быдлом&quot; или обе Собчачки? У нас в стране фашизм, если мы так просто относимся к подобным заявлениям известных людей? Эта журналистка в ФРГ погоды не делает, никто ее не знает, ляпнула - и забыли, а вот наши отечественные &quot;Собчачки&quot;и иже с ними открыто предлагают считать людей - дерьмом и балластом. Где &quot;фашизма&quot; больше?
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