Немецкая журналистка-фрилансер Анна Лолль, работающая на телеканале ZDF (вторая «кнопка» в Германии), назвала жителей Донецкой Народной Республики «недочеловеками» (Untermenschen — «унтерменшен»).
Внучка Гиммлера: журналистка телеканала ZDF назвала жителей ДНР «недочеловеками»
Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Можно подумать, что в России таких, как эта журналистка нет. Только почему-то их не называют "фашистами", а напротив, всячески настаивают на том, что это патриоты, только "испугавшиеся", (с испугу льющие грязь на страну и соотечественников). Чем лучше Пугачева и Вайкуле, открыто называющие сограждан "быдлом" или обе Собчачки? У нас в стране фашизм, если мы так просто относимся к подобным заявлениям известных людей? Эта журналистка в ФРГ погоды не делает, никто ее не знает, ляпнула - и забыли, а вот наши отечественные "Собчачки"и иже с ними открыто предлагают считать людей - дерьмом и балластом. Где "фашизма" больше?
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Жанна Сибагатулина
нелюдь
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Александр Дамиров
Образина и мразь!
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