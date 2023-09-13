Внучка Гиммлера: журналистка телеканала ZDF назвала жителей ДНР «недочеловеками»

АМ

Алиса Майская

Можно подумать, что в России таких, как эта журналистка нет. Только почему-то их не называют "фашистами", а напротив, всячески настаивают на том, что это патриоты, только "испугавшиеся", (с испугу льющие грязь на страну и соотечественников). Чем лучше Пугачева и Вайкуле, открыто называющие сограждан "быдлом" или обе Собчачки? У нас в стране фашизм, если мы так просто относимся к подобным заявлениям известных людей? Эта журналистка в ФРГ погоды не делает, никто ее не знает, ляпнула - и забыли, а вот наши отечественные "Собчачки"и иже с ними открыто предлагают считать людей - дерьмом и балластом. Где "фашизма" больше?