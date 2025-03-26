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Царьград

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Попали по адресу. В донесениях военных появилось фото авто ВСУ с пророческим текстом. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Попали по адресу. В донесениях военных появилось фото авто ВСУ с пророческим текстом. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Неизвестный русский солдат сделал снимок на фоне разбитого автомобиля "Ока" с нехорошей для ВСУ надписью.

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