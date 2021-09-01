За рулём

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Масло GENESIS одобрено для новейших двигателей VOLKSWAGEN

Масло GENESIS одобрено для новейших двигателей VOLKSWAGEN

  «Зеленые» технологии Отвечая на новые экологические ограничения*, европейские автоконцерны вслед за японскими производителями активно переходят на выпуск все более экономичных двигателей, рассчитанных на использование масел категории вязкости 0W-20.

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