Масло GENESIS одобрено для новейших двигателей VOLKSWAGEN

«Зеленые» технологии Отвечая на новые экологические ограничения*, европейские автоконцерны вслед за японскими производителями активно переходят на выпуск все более экономичных двигателей, рассчитанных на использование масел категории вязкости 0W-20.
«Зеленые» технологии Отвечая на новые экологические ограничения*, европейские автоконцерны вслед за японскими производителями активно переходят на выпуск все более экономичных двигателей, рассчитанных на использование масел категории вязкости 0W-20.
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