Врачи удалили опухоль головного мозга 64-летней карагандинке

Специалисты нейрохирургического отделения Многопрофильной больницы имени Макажанова провели сложнейшую операцию по удалению опухоли головного мозга 64-летней карагандинке, сообщает корреспондент сайта eKaraganda.
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