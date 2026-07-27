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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ван из системы «Сан-Хосе»: «Хочу стать первым китайским защитником в НХЛ. Нужно активнее привлекать азиатов к хоккею»

Защитник системы « Сан-Хосе » Саймон Ван заявил о желании стать первым китайским защитником в НХЛ. Он был выбран под 33-м общим номером на драфте-2025.

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