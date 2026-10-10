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Царьград

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Массовое ДТП на трассе «Кола»: пострадали женщина и ребёнок

Массовое ДТП на трассе «Кола»: пострадали женщина и ребёнок

На 83-м километре трассы «Кола» в Ленинградской области около 17:00 столкнулись грузовик Scania и три легковых автомобиля, в результате чего травмы головы получили три человека.

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