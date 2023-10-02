Российский бизнес предложил увеличивать штрафы компаниям за каждую новую утечку персональных данных

Российские бизнес-объединения предложили увеличивать оборотный штраф компаниям за каждую повторную утечку персональных данных, пишет «РИА Новости» со ссылкой на письмо бизнес-сообщества, отправленное спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
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