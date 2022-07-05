Антон Алиханов сообщил, что работа над решением вопроса с транзитом в Калининградскую область идет

Калининградский губернатор Антон Алиханов заявил, что, имея получаемую по разным каналам, из разных источников информацию, работа над решением вопроса с транзитом в область идет, есть хорошие шансы, что она будет завершена так, как нужно региону и нашей стране.
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