Новый киоск появился в Первомайском сквере

В Первомайском сквере появилась сувенирная лавка. Она выполнена в цветах дизайн-кода. Информация об открытии нового нестационарного объекта появилась в группе «Welcome Novosibirsk: афиша, места, маршруты» в соцсети «ВКонтакте».
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