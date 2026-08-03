Профсоюз работников предложил пересмотреть правила блокировок банковских счетов

В России предложили изменить механизм блокировок банковских счетов на фоне роста числа ограничений. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на исследование профсоюза работников платформенной экономики "Новый труд".
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