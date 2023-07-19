Сына Байдена обвинили в получении 17 млн долларов из-за рубежа

Global Look Press/Consolidated News Photos Сын действующего президента США Хантер Байден и его деловые партнеры получили 17 миллионов долларов от иностранных источников, в том числе 7,3 миллиона – от украинской энергетической компании Burisma.
Global Look Press/Consolidated News Photos Сын действующего президента США Хантер Байден и его деловые партнеры получили 17 миллионов долларов от иностранных источников, в том числе 7,3 миллиона – от украинской энергетической компании Burisma.
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