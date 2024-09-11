Таксиста заподозрили в убийстве экс-замначальника танкового училища Казани

Сотрудники полиции Казани задержали водителя такси. Он подозревается в убийстве замначальника Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища, полковника в отставке Валерия Хахина, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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