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Таксиста заподозрили в убийстве экс-замначальника танкового училища Казани

Таксиста заподозрили в убийстве экс-замначальника танкового училища Казани

Сотрудники полиции Казани задержали водителя такси. Он подозревается в убийстве замначальника Казанского высшего танкового командного ордена Жукова Краснознаменного училища, полковника в отставке Валерия Хахина, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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