Кети Топурия возмущена, что звезды не помогают больным детям (видео)

38-летняя певица Кети Топурия высказалась о коллегах, которые игнорируют чужие беды. Артистка, известная своей благотворительной деятельностью в помощи тяжело больным детям, отметила, что многие звезды не готовы поддерживать такие инициативы.
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