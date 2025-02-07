Выходные в честь светлых праздников: депутат предлагает сделать понедельники после Пасхи и Святой Троицы выходными Ольга БезродняяПредложение депутата, сделать Пасху и Святую Троицу выходными, внесет приятные изменения в жизнь работающих россиян, которым представится еще один выходной после них, потому что добавится понедельник.
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