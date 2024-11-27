Октябрь зафиксировал резкий рост корпоративного кредитования

FX уже в традиционной для нас манере с треском "ломается".Почему в традиционной? Потому, что когда он "ломается", курсу характерны вечерние завалы, когда после ~16 часов с него уходят крупные продавцы валюты и мы весело летим в полупустом стакане, даже офшор обогнали.