Интересные факты о знаке, который потряс мир – Почему Бозгурд?

Фото: news.milli.az Скандал, начавшийся с того, что член сборной Турции Мелих Демирал показал знак «Бозгурд» в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, проходившего в Германии, вновь вывел эту тему на повестку дня.
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