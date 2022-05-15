Нижегородских школьникам и студентов приглашают на встречу с топ-менеджером Huawei

Нижегородских школьников и студентов приглашают на встречу с топ-менеджером компании Huawei (12+). Валерий Черепенников расскажет о том, какие возможности есть у нижегородских IT-специалистов и что ждет сферу информационных технологий в будущем.
Нижегородских школьников и студентов приглашают на встречу с топ-менеджером компании Huawei (12+). Валерий Черепенников расскажет о том, какие возможности есть у нижегородских IT-специалистов и что ждет сферу информационных технологий в будущем.
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