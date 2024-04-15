Какую компенсацию Франция заплатила России за «Мистрали»

Эта история берет свое начало в октябре 2008 года, когда Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Владимир Высоцкий на выставке Euronaval в Ле Бурже на стенде французской оборонной компании увидел макет десантно-вертолетного корабля-дока (ДКВД) типа «Мистраль».