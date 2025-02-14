Группировка войск «Север» уничтожила боевую технику ВСУ в курском приграничье

Российские военнослужащие 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты совместно с другими подразделениями группировки войск «Север» уничтожили боевую технику украинских боевиков в районе одного из населенных пунктов в приграничном районе Курской области.
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