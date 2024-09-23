В Аргентине не исключили возможную встречу Путина и Милея

Президент России Владимир Путин и аргентинский лидер Хавьер Милей могли бы встретиться на полях G20. Встречу двух лидеров не исключил посол Аргентины в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра в интервью РИА Новости.
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