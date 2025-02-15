Под Челябинском задержали водителя автобуса, который не мог везти пассажиров

Подозрительный рейс шел по маршруту "ЧМЗ — Новоказанцево".Утром 15 февраля на 15 км автодороги "подъезд к городу Екатеринбургу" сотрудники областного полка Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области остановили автобус "ПАЗ" с пассажирами, который двигался по маршруту "ЧМЗ — Новоказанцево".