Ставки по ипотеке в США снижаются на фоне ослабления экономического роста

Американская государственная ипотечная корпорация Freddie Mac сообщает, что средняя ставка по ипотеке в США на 30 лет упала до 6,89% годовых, хотя неделю назад она держалась на уровне 6,95%, а год назад составляла 6,96%.
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