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В Курске 16 июля несовершеннолетний мотоциклист врезался в школу

<p style="text-align:justify"><strong>ДТП произошло вчера рядом со школой №36.</strong></p> <p style="text-align:justify">По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, около 17:45 16-летний парень катался на мотоцикле &laquo;GR-X 125&raquo; на территории образовательного учреждения.

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