В Курске 16 июля несовершеннолетний мотоциклист врезался в школу

<p style="text-align:justify"><strong>ДТП произошло вчера рядом со школой №36.</strong></p> <p style="text-align:justify">По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, около 17:45 16-летний парень катался на мотоцикле «GR-X 125» на территории образовательного учреждения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)