Тренер Гладилин объяснил, как "Динамо" сыграет с "Зенитом"

Бывший тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин в интервью "Газете.Ru" заявил, что в центральном матче между "Динамо" и "Зенитом" в рамках 26-го тура Российской премьер-лиги московская команда сыграет по той же схеме, которая смогла принести им победу в игре первого круга.
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