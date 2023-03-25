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«Была проституткой!» — на сербском телевидении промыли кости Анналене Бербок

«Была проституткой!» — на сербском телевидении промыли кости Анналене Бербок

«Глава немецкого МИД раньше была профессиональной проституткой». Такое заявление прозвучало накануне на сербском телеканале Happy TV во время дебатов местных политиков.

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