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Ушел за учебниками и не вернулся: подросток зарезал бывшего одноклассника в Ханты-Мансийске

Ушел за учебниками и не вернулся: подросток зарезал бывшего одноклассника в Ханты-Мансийске

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 сентября, ФедералПресс. Следователи Следкома Югры при оперативной поддержке сотрудников полиции задержали подростка, подозреваемого в расправе над своим 15-летним знакомым в заброшенном здании в окружной столице.

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