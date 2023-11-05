VK организует бесплатный концерт на выставке-форуме «Россия»

Посетителей выставки-форума «Россия» 5 ноября ждет масштабный концерт, организованный VK. На сцену выйдут любимцы публики, запомнившиеся яркими выступлениями на главных летних фестивалях страны — Антоха МС, GAYAZOV$ BROTHER$, Ramil и Seville.
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