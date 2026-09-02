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62ИНФО | Новости Рязани

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Во время пляжного сезона на рязанских водоемах утонуло 7 человек

Во время пляжного сезона на рязанских водоемах утонуло 7 человек

На территории региона работало 45 пляжей, 5 из которых находились в областном центре. На водоемах утонуло 7 человек, в том числе двое 17-летних подростков – в прошлом году во время купального сезона погибло 8 человек.

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