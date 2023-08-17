Наш потерянный мир

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В ЛНР задержали иностранного шпиона, собиравшего информацию о ВС РФ

В ЛНР задержали иностранного шпиона, собиравшего информацию о ВС РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Луганской Народной Республике гражданина Украины.

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Комментарии
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дмитрий 900
Мясников
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16 час.
ШКИПЕР
Задержали - молодцы ! Далее - к стенке и пулю в лоб !!!
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16 час.
Владимир Алтайцев
Выпотрошили  бы  его и пристрелили при попытке к бегству. Вот это  было бы правильно
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15 час.

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