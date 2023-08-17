В ЛНР задержали иностранного шпиона, собиравшего информацию о ВС РФ

Наш потерянный мирПолитикаПодписатьсяВ ЛНР задержали иностранного шпиона, собиравшего информацию о ВС РФСотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Луганской Народной Республике гражданина Украины.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариидмитрий 900МясниковОтветить16 час.ШКИПЕРЗадержали - молодцы ! Далее - к стенке и пулю в лоб !!!Ответить16 час.Владимир АлтайцевВыпотрошили бы его и пристрелили при попытке к бегству. Вот это было бы правильноОтветить15 час.
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