Путин: России необходимо поддерживать свои предприятия

России необходимо поддерживать свои предприятия, а не закупать продукцию из древесины за рубежом, заявил президент РФ Владимир Путин 9 октября в ходе мероприятия по запуску новых помещений промышленных объектов в субъектах России.
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