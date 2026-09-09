Белый дом опроверг назначение Рэтклиффа главным переговорщиком по Украине

Информация о якобы имеющих место планах администрации США назначить директора ЦРУ Джона Рэтклиффа главным переговорщиком по урегулированию конфликта на Украине не соответствует действительности.
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