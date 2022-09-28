Израиль через Польшу тайно пробирается на войну с Россией

Скорый ответ Москвы на это вероломство Тель-Авива очень вероятно будет продемонстрирован еврейскому государству в Сирии Для всего мира абсолютно бесспорно: на Украине против России воюет не только армия Владимира Зеленского, но и весь блок НАТО.