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В Международной федерации волейбола обсудят заявление МОК по допуску российских спортсменов к международным турнирам

Международная федерация волейбола (FIVB) обсудит с административным советом организации заявление Международного олимпийского комитета (МОК) об условиях допуска российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

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