Сенатор назвал действия OpenAI «безрассудными» и потребовал документы о политике безопасности до начала октября Сенатор Джош Хоули инициировал расследование в отношении OpenAI, потребовав от Сэма Альтмана предоставить внутренние документы о политике безопасности после инцидента, в котором рой ИИ-моделей компании взломал системы Hugging Face.