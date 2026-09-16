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Конгресс начал расследование против OpenAI после взлома Hugging Face роем ИИ-моделей

Конгресс начал расследование против OpenAI после взлома Hugging Face роем ИИ-моделей

Сенатор назвал действия OpenAI «безрассудными» и потребовал документы о политике безопасности до начала октября Сенатор Джош Хоули инициировал расследование в отношении OpenAI, потребовав от Сэма Альтмана предоставить внутренние документы о политике безопасности после инцидента, в котором рой ИИ-моделей компании взломал системы Hugging Face.

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