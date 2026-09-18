ОПГ из сотрудников МВД и топ-менеджеров "Евротранса" воровала бензин у полиции

Начальник снабжения полиции Подмосковья Геннадий Пешков был арестован за хищение топлива предназначенного на нужды полиции, в первую очередь для работы служебных машин.
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Там же 2 выходных. Слили дурочка. Он и не поймёт как в Мордовии закукует. Фунт должен сидеть.
ВСЕ НИКАК НЕ НАЖРУТСЯ СВОЛОЧИ. РАССТРЕЛИВАТЬ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ