Вечер памяти поэта Николая Клюева в Томске

В Томске состоится вечер памяти поэта Николая Клюева, расстрелянного в городе в 1937 году. Музей Следственной тюрьмы НКВД приглашает гостей посмотреть документальный фильм, почитать стихи и выступить с речами исследователей, связанных с жизнью и творчеством поэта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии