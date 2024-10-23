Вечер памяти поэта Николая Клюева в Томске

В Томске состоится вечер памяти поэта Николая Клюева, расстрелянного в городе в 1937 году. Музей Следственной тюрьмы НКВД приглашает гостей посмотреть документальный фильм, почитать стихи и выступить с речами исследователей, связанных с жизнью и творчеством поэта.