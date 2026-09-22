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Царьград

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Петербург накрыл густой туман: МЧС предупреждает об авариях

Петербург накрыл густой туман: МЧС предупреждает об авариях

Утром 22 сентября Петербург накрыл густой туман, о котором заранее предупреждали специалисты МЧС. Плотная дымка ограничила видимость на дорогах, из-за чего вырос риск ДТП.

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