В Челябинске вынесли приговор убийце сторожа СНТ

В Челябинске вынесен приговор местному жителю, расправившемуся с охранником садового товарищества. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Калининский районный суд Челябинска признал 50-летнего горожанина виновным в совершении убийства.
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