ФСБ пресекла диверсии на военных аэродромах "Шагол" и "Украинка"

Задержаны исполнители и пособники. Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении масштабных диверсионных актов, которые готовились украинскими спецслужбами против стратегических объектов Вооруженных сил России.
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