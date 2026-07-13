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Царьград

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ФСБ пресекла диверсии на военных аэродромах "Шагол" и "Украинка"

ФСБ пресекла диверсии на военных аэродромах "Шагол" и "Украинка"

Задержаны исполнители и пособники. Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении масштабных диверсионных актов, которые готовились украинскими спецслужбами против стратегических объектов Вооруженных сил России.

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