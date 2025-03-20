Весенние новинки в Novikov Moscow

Специально к весеннему сезону в ресторане Novikov Moscow появились деликатесы от суши-шефа Якова Ким: сашими и суши уни (икра морского ежа), сашими и суши ака ика из кальмара, анкимо с икурой, сашими тако (осьминог), суши тако, живой гребешок с икурой и крудо из сладкой креветки.
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