Весенние новинки в Novikov Moscow

Специально к весеннему сезону в ресторане Novikov Moscow появились деликатесы от суши-шефа Якова Ким: сашими и суши уни (икра морского ежа), сашими и суши ака ика из кальмара, анкимо с икурой, сашими тако (осьминог), суши тако, живой гребешок с икурой и крудо из сладкой креветки.