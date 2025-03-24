Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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К скандалу в Судже подключились тяжеловесы. Апачев бросился извиняться

К скандалу в Судже подключились тяжеловесы. Апачев бросился извиняться

Царьград Belkin Alexey/Globallookpress К скандалу в Судже подключились тяжеловесы. В ситуацию вмешался Александр Хинштейн.

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Комментарии
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Кошмар
пусть теперь этот  Апачев все надписи в Судже закрашивает за свой счёт. И те, что хохлы оставили, и те, что сам намалевал.
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6 час.
Н
Наталия
Автор, не обижайте музыкантов! Все эти рэперы - это вообще не про музыку!
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6 час.
ninikooo Митусова
Этот мордоворот должен закрасить все надписи в городе - и свои и чужие, заодно и вес сбросит и мозги проветрит. Нельзя уподобляться уродам, нужно оставаться человеком в любых обстоятельствах. А Александру Хинштейну- крепкого здоровья, сил, терпения и уверенности !
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5 час.
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