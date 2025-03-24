К скандалу в Судже подключились тяжеловесы. Апачев бросился извиняться

Кошмар пусть теперь этот Апачев все надписи в Судже закрашивает за свой счёт. И те, что хохлы оставили, и те, что сам намалевал.

Н Наталия Автор, не обижайте музыкантов! Все эти рэперы - это вообще не про музыку!