В Архангельске сформировали новую партию гуманитарной помощи на СВО

В сборе, как и прежде, участвовали волонтёры и представители общественных организацийВ сборе, как и прежде, участвовали волонтёры и представители общественных организацийСовместными усилиями жители региона продолжают поддерживать военнослужащих, учитывая их пожелания и насущные потребности.