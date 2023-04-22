Политика Сегодня

1 209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вячеслав Кудрявцев
    макака в задрочке !!!Русофобский трек ...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    "Антипасха" по-бегловски: Северная столица встретила праздник подсадившим детей на наркотики репером и "фестивалем" р...«Запад не понял, ...
  • ИЗРАЭЛЬХЭНДС
    Давно пора снести эти Куршавели с их владельцами и там и здесь...только зачем ЯО«Запад не понял, ...

Жители Нижнего Тагила устроили потасовку после ДТП

Жители Нижнего Тагила устроили потасовку после ДТП

Пятничным вечером в Нижнем Тагиле произошла автоавария, после которой вспыхнула драка. Участниками потасовки стали члены мужской компании на Lada Priora, передает местное издание «Е1».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх