Жители ХМАО смогут избавиться от проблемных подрядчиков по капремонту

У жителей ХМАО появиться возможность обезопасить себя от проблемных подрядчиков во время капремонта. С началом сентября проводить работы будут по новым правилам с заключением договоров строительного подряда.
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