Семенович рассказала, как продолжает худеть

Анна Семенович попала в число счастливчиков, не ощущающих побочных эффектов от аналога «Оземпика». Она рассказала, что делает уколы уже несколько месяцев и периодически проверяет состояние здоровья, пишет издание super.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии