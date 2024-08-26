В Московском музее современного искусства открылась выставка "Юбилей юбиляра"

В Московском музее современного искусства открылась уникальная выставка "Юбилей юбиляра", посвященная стихотворению Владимира Маяковского, написанному в 1924 году в честь 125-летия со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.
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